Argentine : À Buenos Aires, le marché au bétail de Liniers tire ses dernières cartouches

En 1889, le marché au bétail de Liniers était dans la campagne argentine. Maintenant, Buenos Aires l’entoure. Du coup, le marché va déménager, semant un parfum de nostalgie…

Pendant la nuit, les gauchos, juchés sur leur cheval, bottes aux pieds et béret sur la tête, répartissent veaux, vaches et taureaux dans les différents enclos.

C’est une page de l’histoire argentine qui va bientôt se tourner: le marché de Liniers, à Buenos Aires, où se déroulent depuis plus d’un siècle les ventes aux enchères de bétail, va quitter la capitale d’ici la fin de l’année.

Une enclave dans le sud de la capitale

Problèmes environnementaux, de circulation

Le déménagement pour de nouvelles installations modernes à Cañuelas, à 60 km de Buenos Aires, déjà reporté plusieurs fois, doit se faire d’ici la fin de l’année. Et n’est pas sans créer de l’incertitude chez les travailleurs, très attachés à la tradition.

«Les contremaîtres les plus âgés ont commencé à l’âge de 8 ou 9 ans et ne pensaient jamais devoir partir. Même quand ils sont retraités, ils continuent à faire quelque chose ici», raconte Ezequiel Martinez.Agustin Lalor, qui a appris lui aussi son travail avec son père, s’occupe des ventes aux enchères aux sociétés frigorifiques, qui emmènent ensuite le bétail à l’abattoir.

«Un endroit unique au monde»

A 8h, la cloche sonne le début de la vente. Mégaphone en main, Agustin décrit les caractéristiques du bétail et les vend aux plus offrants. «C’est un endroit unique au monde», dit-il. Les prix qui se négocient à Liniers servent ensuite de référence pour le cours de la viande dans le reste du pays et sont publiés dans la presse spécialisée.