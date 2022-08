Val-de-Travers (NE): A Buttes, il faut cesser de remplir les piscines et de laver les voitures

Val-de-Travers (NE) : À Buttes, il faut cesser de remplir les piscines et de laver les voitures

Les conséquences de la sécheresse se font ressentir dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil communal de Val-de-Travers a imposé des restrictions dans le village de Buttes. Pour faire baisser la consommation d’eau et protéger la source de Longeaigue, le lavage des voitures, l’arrosage des jardins et le remplissage des piscines doivent cesser. De plus, les douches doivent être privilégiées aux bains.