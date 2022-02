Déguisements controversés – A carnaval, des «blackfaces», des Asiatiques et des Cheyennes sexys

Pourquoi le «blackface»

Se déguiser en Noir, c’est une histoire qui remonte à loin: aux temps de l’esclavage et après, aux États-Unis, des acteurs blancs se déguisaient en Noirs en exagérant les traits de manière grossière et les caricaturaient, souvent comme esclaves maladroits ou alors comme des criminels, le tout devant un public (blanc) hilare, renforçant les structures de pouvoir oppressives dont était victime la population noire. La pratique n’a plus cours aux États-Unis, où le fait de se présenter en blackface de nos jours provoque des réactions bien plus vives qu’en Europe. À Saint-Maurice (VS), le «Bal nègre» a été abandonné en 2016.