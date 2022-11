Genève: A Carouge, les travaux de la Voie verte vont débuter 

Genève : À Carouge, les travaux de la Voie verte vont débuter

La commune va réaliser 650 mètres de piste cyclable bidirectionnelle entre les ponts de la Fontenette et de Carouge.

Le tronçon carougeois de la Voie verte deviendra une réalité d’ici dix-huit mois, soit la durée des travaux qui s’apprêtent à débuter. Une piste cyclable longue de 650 mètres et large de 3,5 à 3 mètres va voir le jour entre les ponts de la Fontenette et de Carouge, indique la «Tribune de Genève». Les cheminements piétons au bord de l’Arve seront maintenus et élargis afin de laisser un passage d’au moins quatre mètres aux marcheurs. Ce chantier nécessitera la suppression de quarante places de parking le long de la rivière, qui seront compensées. Une fois ce tracé achevé, il restera 13 kilomètres à réaliser pour boucler les 22 kilomètres que comptera, à terme, la piste dédiée à la mobilité douce qui doit relier d’une traite Annemasse (F) à Saint-Genis-Pouilly (F).