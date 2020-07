France

À cause de «Koh-Lanta», on lui refuse sa mutation

Parce qu’elle avait participé à l’édition 2017 du jeu d’aventures, Mathilde n’a pas obtenu le poste d’enseignante qu’elle voulait à Nice.

Quand elle a pris part à la saison 17 de «Koh-Lanta», au Cambodge, Mathilde ne s’imaginait certainement pas les conséquences négatives que cela pourrait avoir sur sa vie professionnelle trois ans plus tard. Et pourtant, comme elle l’a révélé lors d’une session questions-réponses dans sa story Instagram , la jeune prof d’anglais de 25 ans a fait face à une sacrée déconvenue liée à sa participation au jeu de TF1.

À une personne qui lui demandait ce qu’elle avait de prévu pour la rentrée de septembre, Mathilde a révélé qu’on lui avait refusé sa mutation dans l’académie de Nice parce qu’elle avait participé à «Koh-Lanta». «J’ai halluciné d’être confrontée à des personnes si fermées d’esprit. Sous prétexte que mon parcours est atypique et que je prends «un peu trop de place», on ne me laisse pas ma chance. Comme si cela remettait mes compétences en tant qu’enseignante», a écrit la Française.