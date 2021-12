Covid-19 – A cause de la 2G+, les boîtes de nuit sont désertées par les clubbers

Covid-19 : À cause de la 2G+, les boîtes de nuit sont désertées par les clubbers

Les établissements nocturnes restés ouverts pendant le week-end de Noël n’ont pas fait le plein de clients. La situation se complique avec les nouvelles restrictions sanitaires.

Les restrictions sanitaires ont plombé les entrées des boîtes de nuit qui ont tenté de laisser ouvertes leurs portes la semaine passée. Les discothèques et les dancings doivent en effet limiter l'accès aux personnes titulaires à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test , soit applique r la r ègle 2G+, depuis le 20 décembre.

Certains établissements ont récemment lancé un cri d’alerte , tandis que d’autres ont préféré fermer . La semaine dernière, le Buzz Club à Lausanne (VD) a, quant à lui, annoncé sa fermeture sur les réseaux sociaux, et cela «pour une durée indéterminée» en raison des restrictions actuelles.

Bilans catastrophiques

P our les clubs qui ont tenté le coup de rester ouverts, les bilans sont catastrophiques, rapporte la «RTS» . Au Globull à Bulle (FR), la soirée du 23 décembre, habit u ellement u ne des plus grosses de l'année pour la discothèque, s'est avérée « absolument dramatique, raconte Gilles Ancion, administrateur du club. « Normalement, on devrait avoir autour de 1200 personnes, mais là il n’y a eu que 21 personne s», confie-t-il.