Intempéries : À cause de la neige, la Grèce s’octroie un jour chômé

En raison de fortes chutes de neige qui ont paralysé le pays, le gouvernement grec a décrété un jour chômé, mardi.

L’ agglomération d’Athènes et une grande partie de la Grèce se sont réveillées mardi, sous un épais manteau blanc, après d’abondantes chutes de neige qui ont paralysé le réseau routier et contraint le gouvernement à décréter mardi jour chômé. Le transport maritime était également perturbé et les liaisons avec les îles suspendues en raison de forts vents.

Automobilistes transférés dans un hôtel

En raison de la paralysie de la circulation, et des températures négatives prévues par la météo, le gouvernement a décrété la journée de mardi «chômée», décidant de «suspendre» tous les services privés et publics, à l’exception des services indispensables, comme la police, les pompiers et les pharmacies. Le parquet d’Athènes a ouvert une enquête pour rechercher les responsabilités des «perturbations et entrave à la circulation», selon une source judiciaire.