Inde – A cause de la pollution, New Delhi referme ses écoles

Inde : À cause de la pollution, New Delhi referme ses écoles

La capitale indienne, forte de 20 millions d’habitants, est actuellement enveloppée par un important brouillard. Les autorités ont décidé de réagir pour protéger la population.

Un niveau dangereux de pollution de l’air a contraint mardi soir, le gouvernement de New Delhi à fermer ses écoles jusqu’à nouvel ordre et à inviter les habitants de la capitale indienne à travailler depuis chez eux. La qualité de l’air se détériore gravement chaque hiver dans cette ville de plus de 20 millions d’habitants, l’une des plus polluées au monde, qui se retrouve enveloppée par un épais brouillard de pollution.