Climat – A cause de la sécheresse, l’Irak réduit de moitié ses zones cultivées

Climat : À cause de la sécheresse, l’Irak réduit de moitié ses zones cultivées

Les autorités irakiennes ont validé dimanche un plan visant à «délimiter à environ 2500 km² les zones cultivées irriguées». Une manière de lutter contre la sécheresse.

L’Irak est frappé par une sécheresse et des pénuries d’eau.

La sécheresse et les pénuries d’eau vont contraindre l’Irak à réduire de moitié les zones cultivées pour la saison hivernale 2021-2022, ont annoncé les autorités, un responsable onusien évoquant lundi des projets pour aider les agriculteurs du pays.

Entre le réchauffement climatique, les sécheresses à répétition et des questions géopolitiques de partage des eaux des fleuves, notamment du Tigre et de l’Euphrate, avec les voisins turcs et syriens, le dossier de l’eau est ultra-stratégique pour l’Irak.