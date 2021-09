Iles Canaries : À cause de l’éruption, sept vols intérieurs ont été annulés

Le volcan espagnol entré en éruption, dimanche, a joué des tours à l’aviation, vendredi, avec des explosions et des nuages de cendres.

Le contact de la lave du volcan des Canaries, Cumbre Vieja, avec la mer, qui devrait intervenir bientôt, est dangereux à cause de sa production de gaz toxique et de particules nocives, explique un spécialiste des dégazages volcaniques. (Mardi 21 septembre 2021)

Le volcan Cumbre Vieja projette des gaz, des cendres et de la lave depuis plusieurs jours. L'éruption pourrait durer entre 24 et 84 jours, selon les vulcanologues. (Mercredi 22 septembre 2021)

De violentes explosions et un important nuage de cendres émanant du volcan Cumbre Vieja , entré en éruption dimanche, sur l’île espagnole de La Palma aux Canaries, ont conduit les autorités à ordonner l’évacuation de plusieurs quartiers et des compagnies aériennes à annuler des vols.

«Étant donné l’augmentation du risque pour la population due à l’épisode éruptif en cours», les autorités de l’archipel ont indiqué avoir «émis un ordre d’évacuation obligatoire pour (les quartiers de) Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba», dans la commune d’El Paso. Les autorités n’ont pas indiqué combien de personnes étaient concernées.

Vols annulés

Nouvelle bouche éruptive

En cause, plusieurs violentes explosions et l’ouverture d’une nouvelle bouche éruptive ont été constatées vendredi, au niveau du volcan, a indiqué l’Institut volcanologique des Canaries. Le volcan émettait par ailleurs un épais et massif nuage de cendres. Une vidéo diffusée par la Garde civile montrait un jardin intégralement recouvert par «entre 30 et 40 centimètres» de cendres volcaniques.