Football – A cause de problèmes cardiaques, Kun Agüero va prendre sa retraite

Football : Sergio Agüero devrait annoncer la fin de sa carrière

Écarté des terrains depuis le 30 octobre, et sa sortie contre Alavés, à cause d’un problème cardiaque, l’attaquant argentin annoncera sa retraite, mercredi, selon un journaliste espagnol.

L’international argentin (101 sélections, 41 buts), passé de Manchester City au FC Barcelone cet été, n’est plus réapparu sur un terrain depuis le 30 octobre. C’était face à Alavés et il était sorti dès la 41e minute après avoir été victime d’un malaise, jugé bénin sur le coup. Transféré à l’hôpital dans la foulée, le «Kun» s’était vu diagnostiquer une arythmie cardiaque (perturbation de la fréquence cardiaque).

Dans un premier temps, le Barça avait annoncé que son attaquant serait absent trois mois et ce dernier avait rapidement écarté une éventuelle fin de carrière: «En réponse aux rumeurs, je tiens à vous dire que je suis les instructions des médecins du club, que j'effectue des tests et des traitements et que je verrai comment je progresse d'ici 90 jours.»

Si Agüero venait bel et bien à tirer sa révérence dans les heures à venir , il s’agirait d’une sortie indigne de sa carrière. L’Argentin n’aura pris part qu’à 5 rencontres avec le Barça, pour 1 but. Mais il a surtout marqué l’histoire de Manchester City, dont il est le meilleur buteur (260 réalisations en 390 matches) et avec qui il a notamment remporté 5 championnats, 6 Coupes de la Ligue, 1 Coupe d’Angleterre et atteint la finale de la Ligue des champions , la saison dernière.