Série: À cause de ses fans, Pedro Pascal a eu une infection à l’oeil

Être célèbre n’a pas que des bons côtés. Et ce n’est pas Pedro Pascal qui dira le contraire. L’acteur de 48 ans, qui n’enfile plus le costume du Mandalorien , a raconté lors d’une table ronde organisée par le «Hollywood Reporter» qu’il avait souffert d’une infection après avoir connu le succès grâce à son rôle d’Oberyn Martell dans «Game of Thrones», en 2014.

«À cause de la manière dont mon personnage mourait (ndlr: Oberyn décédait tué par La Montagne qui lui enfonçait ses pouces dans les yeux avant de lui fracasser le crâne), les gens voulaient prendre des selfies en me mettant leurs pouces dans mes yeux. Au début, j’étais tellement content du succès d’Oberyn dans la série que je les laissais faire. Et j’ai fini par avoir une infection oculaire», s’est souvenu celui qui joue maintenant dans «The Last of Us».