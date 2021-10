Haïti – A cause des gangs, la vie quotidienne vire au cauchemar pour les Haïtiens

Haïti : À cause des gangs, la vie quotidienne vire au cauchemar pour les Haïtiens

En prenant le contrôle des accès aux terminaux pétroliers, les gangs font baisser considérablement le niveau de vie des Haïtiens.

Manque d’électricité et d’eau

Confrontés à un chômage massif, des milliers de jeunes haïtiens avaient déjà émigré vers l’Amérique latine à partir de 2014. Des dizaines de milliers d’entre eux ont espéré s’installer aux États-Unis croyant, à tort, pouvoir bénéficier d’une politique migratoire plus clémente de l’administration Biden et ont donc traversé le continent durant l’été 2021.

Réunis début septembre sous un pont à la frontière entre le Mexique et le Texas, plus de 7500 ont finalement été expulsés vers Haïti par les services migratoires américains. Cette vague de renvoi massif avait suscité l’inquiétude des organisations humanitaires alors que le pays était déjà plongé dans une grande incertitude à la suite de l’assassinat du président Jovenel Moïse, par un commando armé, le 7 juillet.

«État failli»

«Comme si l’inflation galopante, la hausse continue du dollar (sur la gourde, monnaie locale), l’insécurité alimentaire, la fuite des cerveaux, le kidnapping n’étaient pas assez, il nous fallait une grave pénurie de carburant et un gouvernement fantôme chargé de comédiens et d’insouciants», assène-t-il.

Les gangs ont commis plus de 782 enlèvements contre rançon depuis le début de l’année, selon le Centre d’analyse et de recherches en droits humains, basé à Port-au-Prince. Une des bandes armées les plus puissantes du pays réclame 17 millions de dollars (15,6 millions de francs) de rançon pour libérer un groupe de missionnaires et de membres de leurs familles -- 16 citoyens américains et un citoyen canadien -- enlevés le 16 octobre à l’est de Port-au-Prince.