Ueli Maurer sur le coronavirus – «A cause des médias, les mesures ont peut-être été parfois trop strictes»

Ueli Maurer sur le coronavirus : «À cause des médias, les mesures ont peut-être été parfois trop strictes»

Le conseiller fédéral s’est exprimé sur la gestion de la pandémie et le rôle parfois néfaste qu’ont joué les médias. Il a aussi rappelé l’importance de supprimer le droit de timbre afin de garantir l’attractivité économique de la Suisse.

L’agrarien a défendu, fin décembre, la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre, lors d’une conférence de presse organisée à Berne. 20min/Simon Glauser

A trois semaines des prochaines votations fédérales du 13 février, le conseiller fédéral Ueli Maurer a donné vendredi une interview à l’«Aargauer Zeitung» (article payant). Il s’est notamment montré inquiet pour la compétitivité de la place économique suisse. Supprimer le droit de timbre d’émission (lire encadré) est selon lui indispensable si la Suisse ne veut pas rater le coche.

«La Suisse perd massivement en compétitivité, entre autres à cause de l’harmonisation internationale de l’impôt sur les entreprises . Nous devons tout faire pour que la Suisse reste attrayante afin de pouvoir maintenir les places de travail existantes mais aussi en créer d’autres», a expliqué le ministre des finances. Et d’ajouter: «Abolir un impôt dépassé et nocif, c’est envoyer un signal important.»

Le conseiller fédéral a tenu à rappeler que le nombre de nouvelles entreprises venues s’installer en Suisse a stagné au cours des dernières années: «Et nous ne sommes plus en tête dans le secteur industriel. Nous n’hébergeons pas non plus d’entreprises leaders dans le domaine de l’informatique.»

«Le virus semble moins dangereux qu’avant»

Ueli Maurer a aussi profité de l’interview pour parler de la pandémie. Et il s’est montré optimiste. «Omicron mène rarement à des formes graves de la maladie. C’est pourquoi nous pouvons peu à peu revenir à la normale. Le virus a muté et ne semble plus être autant dangereux qu’avant.» Et d’ajouter: «Si cela devait être prouvé, alors on pourra mettre un terme à toutes les mesures. Les premières tendances vont dans ce sens, mais il est encore trop tôt pour prendre une telle décision.»

Pour finir, le conseiller fédéral a critiqué le comportement des médias au cours de cette pandémie. Selon lui, ils se sont souvent limités à présenter le pire des scénarios. «Cela donne une image unilatérale. Mais bon, les médias ont besoin d’une nouvelle Une tous les jours. Ils ont malheureusement contribué massivement à cette misère, en ne rapportant que le pire. Il ne faut pas sous-estimer les dégâts causés par les médias. C'est notamment sous cette pression que le Conseil fédéral, le Parlement et les Cantons ont décidé de mesures qui, avec le recul, n'auraient peut-être pas été nécessaires dans leur ampleur respective. C'est le reproche que je fais aux médias.»

À noter tout de même que le Conseil fédéral mène actuellement campagne en faveur du train de mesures d’aides aux médias payants du pays.

Le droit de timbre, c’est quoi? Cet impôt a été introduit au niveau fédéral en 1917. La votation du 13 février concerne le «droit de timbre d’émission», payé surtout par les moyennes et grandes entreprises. Quand elles émettent des actions pour lever des fonds propres, 1% de leur valeur est taxé si celle-ci est supérieure à 1 million de francs. Le Parlement a voté la suppression de ce droit de timbre le 18 juin 2021, comme le souhaitait le Conseil fédéral. Un référendum a été lancé et les 50’000 signatures ont été récoltées et validées. C’est donc au peuple de trancher. Pour les partisans de cette suppression, cet impôt n’a plus lieu d’être, la Suisse étant d’ailleurs un des rares pays à le prélever. Le supprimer permettra aux entreprises d’investir, ce qui favorisera la croissance et l’emploi et donc compensera les pertes fiscales. De plus, les start-ups, quand elles se lancent, pourront lever des fonds sans se faire soustraire ce pourcent d’impôt. Pour les opposants, cette suppression n’est qu’une étape de plus dans la progressive abolition ou réduction de la taxation des entreprises, tandis que la population, elle, voit ses taxes et cotisations augmenter constamment. Les 250 millions de pertes fiscales sont trop importants, surtout en période de crise, et pourraient être bien mieux utilisés pour des prestations publiques plutôt que d’être rendus aux poches des grandes entreprises.