Armée – A cause du Covid, soutiens-gorges et slips resteront à la caserne en Norvège

Armée : À cause du Covid, soutiens-gorges et slips resteront à la caserne en Norvège

Les Norvégiennes et Norvégiens qui font leur service militaire ramèneront nombre de souvenirs de leur passage sous les drapeaux. Mais pas les sous-vêtements, l’armée ayant des problèmes de stocks.

«Maintenant que nous avons choisi de réutiliser cette partie du paquetage, cela nous aide à avoir plus de volume en circulation et à augmenter la capacité de livraison de l’équipement. Nous en avons trop peu en stock», a expliqué le porte-parole du service logistique de l’armée, Hans Meisingset, à NRK. «Le linge est lavé, nettoyé et contrôlé. Ce que nous distribuons est en bon état!»

«De graves pénuries peuvent nuire…»

Gardant les frontières septentrionales de l’O TAN face à la Russie voisine, la Norvège maintient un service militaire unisexe. D’une durée d’un peu plus d’un an et demi, celui-ci ne concerne néanmoins pas tous les jeunes. En effet, chaque année, ils ne sont que 10’000 à être enrôlés sur les 60’000 qui passent les tests physiques et psychologiques imposés. Seuls les plus aptes et les plus motivés sont appelés.