Meteo - A cause du froid, l’alpage doit attendre

Cette année, le printemps ne s’est pas montré sous son plus beau jour. Le froid, la pluie et le vent ont rythmé ces dernières semaines. La météo maussade pèse non seulement sur le moral des Suisses, mais chamboule également les plans des éleveurs. Interrogé ce jeudi par «Blick», le paysan obwaldien Markus Durrer affirme: «Des situations pareilles, on en voit à peine tous les 30 ans!» Une bonne partie de son alpage de Kerns (OW) se retrouve encore sous une couche de neige. Il craint devoir repousser l’inalpe à mi-juillet. Et selon lui, cette prévision est plus optimiste que pessimiste. «Pour faire fondre la couche de neige, il nous faudrait une vague de chaleur durant les quatre prochaines semaines.»

Le mois de mai a en effet était très pluvieux et plus froid que d’habitude. Jusqu’à la mi-mai, les températures étaient en moyenne 3 degrés plus basses que les autres années. Et selon l’institut pour l’étude de la neige et des avalanches, il y a actuellement plus de neige dans les alpages que normalement à cette saison. Par endroits, il y en aurait même deux fois plus que les autres années à la même période, écrit le journal alémanique.

Or la neige n’est pas le seul problème. En raison des basses températures, l’herbe des pâturages n’a pas pu pousser comme il le fallait. Selon Markus Durrer, le retard actuel serait de deux semaines environ. «On remarque que les vaches produisent moins de lait.» Et d’ajouter: « Quand il fait froid et humide, les vaches ont moins faim.» Même son de cloche auprès de l’agriculteur bio Hansueli Spichtig. Ses animaux sont encore à l’écurie et mangent du foin. Mais il doit être économe puisque ses réserves de foin s’amenuisent à vue d’oeil. Lui aussi fait face à des retards avec ses préparatifs pour l’inalpe.

En attendant, Markus Durrer essaie de voir le côté positif: «Au moins cette année, on aura pas de problème de pénurie d’eau.»