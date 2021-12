Transport ferroviaire – A cause du froid, les portes des trains ne s’ouvrent plus automatiquement

Transport ferroviaire : À cause du froid, les portes des trains ne s’ouvrent plus automatiquement

Pour économiser de l’énergie, les CFF renoncent à ouvrir systématiquement toutes les portes d’un convoi. Mais qu’en est-il de l’aération des voitures?

Depuis un an et demi et le début de la pandémie de Covid-19, les voyageurs s’y étaient habitués: lorsque le train s’arrête, la porte du wagon s’ouvre automatiquement. Cette pratique avait été introduite afin de faciliter la circulation des passagers et le renouvellement de l’air. De plus, les voyageurs n’étaient plus obligés de toucher les boutons de portes, qui auraient pu avoir été souillés par une personne porteuse du virus.