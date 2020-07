Suisse

À cause du virus, la facture du dentiste augmente

Depuis 2018, les cabinets dentaires sont autorisés à facturer à leurs clients les coûts de désinfection du lieu de travail. Si de nombreux dentistes s’en sont passé jusqu’à présent, l’arrivée du coronavirus a fait évoluer la situation.

De plus en plus de mesures

«Les exigences en matière d’hygiène ont augmenté de façon spectaculaire au cours de ces vingt dernières années», se défend la Société suisse des médecins dentistes (SSO). «De plus, elles nécessitent plus de temps et un travail supplémentaire en amont.»