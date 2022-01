Variant Omicron – A ce rythme, la moitié des Suisses seront infectés en quelques semaines

Pour Cassis, la vaccination reste centrale

En interview dans le «SonntagsBlick», le président de la Confédération Ignazio Cassis se veut rassurant. «Les épidémies apparaissent et disparaissent généralement à la fin avec des virus très infectieux, mais qui entraînent des maladies plus légères», explique le Tessinois. L’objectif à court terme est toujours de sauvegarder les capacités hospitalières et de maintenir un taux de mortalité bas. «Pour cela nous devons encore plus vacciner et booster.»