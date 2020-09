Avec quatre matches en huit jours, José Mourinho va devoir faire des choix. Et peut-être renoncer à jouer la Carabao Cup à fond. (Adam Davy/Pool via AP)

Quatre matches en huit jours, on a fouillé les archives et, au stade de nos recherches, cet enchaînement brutal est une première dans le football moderne. Entre dimanche 27 septembre 15 heures et dimanche 4 octobre 17h30, Tottenham va en effet aligner Newcastle en championnat (1-1), Chelsea en Coupe de la Ligue (mardi soir), le Maccabi Haïfa en barrages de Ligue Europa (jeudi) et enfin Manchester United à Old Trafford. Si vous ajoutez que pour préparer ce pensum, les Spurs s’étaient déplacés jeudi dernier en Macédoine du Nord, vous obtenez la définition d’un calendrier démentiel et dangereux pour la santé des joueurs.