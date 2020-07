Cathédrale de Nantes

«A ce stade, une enquête est ouverte pour incendie volontaire»

Les pompiers ont mis plusieurs heures samedi matin pour circonscrire les trois départs de feu qui avaient pris dans l’édifice religieux. Le procureur évoque une piste criminelle.

Le feu, repéré par des passants peu avant 8h et qui a ravagé le grand orgue à l'intérieur de la cathédrale gothique, a été circonscrit par les pompiers vers 10h.

La police judiciaire a été saisie et un expert incendie du laboratoire de police technique et scientifique de Paris va se déplacer à Nantes pour examiner les points de départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale, a-t-il ajouté.