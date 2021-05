Espagne : A Ceuta, les arrivées de migrants se poursuivent

Des migrants continuaient mercredi d’entrer à Ceuta, en pleine crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc.

Des soldats et des policiers espagnols montent la garde mardi alors que des migrants tentent de franchir la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Ceuta.

Les arrivées de migrants se poursuivaient mercredi au compte-gouttes à Ceuta, enclave espagnole où sont entrées illégalement 8000 personnes depuis lundi, en pleine crise diplomatique entre Madrid et Rabat. Mercredi matin, plusieurs dizaines de soldats anti-émeutes étaient déployés le long des plages de l’enclave espagnole située dans le nord du Maroc et un bateau de la garde civile patrouillait afin de décourager ceux qui voudraient tenter d’arriver à la nage, ont constaté les journalistes de l’Agence France Presse sur place.

Un nouveau renfort de cinquante agents supplémentaires en plus des 200 déjà envoyés, a été annoncé mardi soir, et 150 autres sont en veille, prêts à intervenir. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis mardi de «rétablir l’ordre» à Ceuta, qualifiant de «grave crise pour l’Espagne et aussi pour l’Europe» cet afflux inédit de milliers de migrants. Il a indiqué mercredi matin devant les députés espagnols à Madrid que 4800 migrants avaient déjà été renvoyés au Maroc depuis lundi.