À chacun son idée du prix idéal de l’abonnement général 

Quand vous dégainez votre AG payé presque 4000 francs, rappelez-vous que le passager à côté de vous finance aussi votre trajet par ses impôts (et vous par les vôtres). 20min/Celia Nogler

Mille francs tout ronds: c’est le prix que les deux candidats vaudois aux élections fédérales d’octobre Pierre-Yves Maillard (PS) et Raphaël Mahaim (Vert) voudraient fixer pour un abonnement général en deuxième classe. En ville de Zurich, le PS vient de proposer que l’abo qui englobe tous les transports publics du territoire communal ne coûte plus qu’un franc par jour pour les résidents. «Si l’on veut que les gens optent pour des offres respectueuses du climat, il faut les rendre plus attrayantes», dit au «Tages-Anzeiger» l’un des initiants.

Le choix est lourd d’enjeux et derrière la fixation du prix se trouve la question de savoir qui doit payer (et pour qui). Car si on baisse le prix payé par les usagers, c’est l’État qui paiera le reste, comme il le fait déjà. Mais l’État, ce sont les contribuables. On déplacerait donc la charge vers ceux qui paient (beaucoup) d’impôts pour offrir des prix bas à ceux qui n’en paient pas ou peu. C’est pour cette raison que, sur la RTS, le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) disait que «certains contribuables qui habitent dans des régions excentrées, qui se déplacent peu ou qui n’utilisent pas les transports publics devraient aussi passer à la caisse, ce qui n’est pas admissible».

Aujourd’hui, selon les derniers chiffres de l’Office de la statistique (pour 2019), le total des coûts pour le financement du transport ferroviaire en Suisse est de 12,1 milliards. Sur ce montant, seuls 5,48 milliards (45%) sont payés par les usagers via les abonnements et billets, le reste est assumé par la collectivité. En résumé, la Suisse doit choisir où placer le curseur entre, à une extrémité, la gratuité des transports et tout faire payer aux contribuables ou, à l’autre extrémité, la voie purement libérale qui serait celle où chaque usager paierait pour couvrir les coûts qu’il induit. Et là, l’AG devrait coûter… 8570 francs par an environ.

Et pour vous, quel est le juste prix d’un AG? Gratuit: ce doit être à la collectivité de payer 1000 francs: une proposition raisonnable pour inciter à prendre le train 3860 francs: le prix actuel est le juste milieu 8570 francs: que chacun paie pour couvrir les coûts

Trop cher et trop de monde On entend souvent des passagers dire que les transports publics sont trop chers et les mêmes personnes se plaindre en même temps qu’ils sont vraiment trop bondés aux heures de pointe. Or résoudre le premier point ne ferait qu’aggraver la situation du deuxième. En Allemagne, un abo pour les transports régionaux à très bas prix a fait augmenter fortement l’affluence dans certains d’entre eux. Ce week-end, au sujet de la proposition d’un AG à 1000 francs en Suisse, un internaute a réagi avec ironie. «Excellente idée, on pourra enfin remplir les wagons de deuxième classe constamment vides», a-t-il raillé.