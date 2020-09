À chacun son type de vélo électrique

Le vélo électrique pliant: si vous voulez pouvoir enfourcher votre vélo électrique à tout moment et quel que soit l’endroit, un vélo électrique pliant est LA solution. Les petits cadres et les roues de plus petite dimension des vélos électriques pliants permettent de les emporter presque partout, que ce soit dans le bus, dans le train ou dans le tram, en voiture ou en camping-car. Vu la manière dont ils sont conçus et les avantages qu’ils présentent, les vélos électriques pliants sont une excellente alternative pour les navetteurs.