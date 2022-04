Balcon à orientation Nord ou Sud?: A chaque balcon ses fleurs, selon son orientation

C’est le printemps! Tout est en fleur et en pleine croissance, sauf peut-être sur votre balcon. Pour les plantes, l’orientation du balcon ou de la terrasse et la quantité d’ensoleillement sont déterminantes. Nous avons fait une compilation de jolies plantes fleuries pour balcons ensoleillés orientés vers le Sud, mais aussi pour ceux situés à la mi-ombre ou orientés vers le Nord, qui ne reçoivent que peu d’heures d’ensoleillement.

Les balcons orientés vers le Sud, exposés à la lumière directe du soleil

Si vous avez un tel balcon, vous avez touché le jackpot, car il offre un maximum d’heures d’ensoleillement et, par la même occasion, permet d’y installer un vaste choix de plantes. Il faut juste qu’elles supportent une exposition directe et prolongée au soleil, car il peut faire très chaud sur un balcon orienté vers le Sud, surtout à la mi-journée. Il est donc important d’arroser régulièrement les plantes, car l’eau s’évapore plus rapidement que dans des endroits plus ombragés. Le diaporama contient une sélection de plantes particulièrement adaptées pour ce cas de figure.