Les élections communales fribourgeoises ont eu lieu dimanche. Ville de Fribourg

En ville de Fribourg, les socialistes restent majoritaires à l’Exécutif communal. Le PLR y a toutefois perdu sa place, au profit des Verts. Ainsi, les cinq sièges sont occupés par deux socialistes, dont le syndic sortant, une Verte, un PDC et un Centre Gauche-PCS. Le chef-lieu de la Sarine est donc plutôt rouge.

À Bulle aussi, la différence la plus notable, c’est l’élection d’une candidate Verte. Mais cette nouvelle arrivée ne s’est faite aux dépens de personne. En effet, en 2016, un indépendant avait glané un siège et il ne s’est pas représenté. Quant aux partis les mieux représentés, il s’agit du PLR et du PS, avec trois sièges chacun, sur un total de neuf. Le chef-lieu de la Gruyère est donc bleu et rouge.

Plus au sud, la grande surprise, c’est la non-réélection du syndic châtelois Damien Colliard, qui a même parlé de sabotage au sein de son propre parti, contre sa personne. Toutefois, l’UDC-PAI reste le parti numéro un de la commune, même si, en termes de sièges à l’Exécutif, les démocrates du centre et les socialistes sont ex aequo avec trois chacun, sur neuf. Les couleurs prédominantes du chef-lieu veveysan sont donc le vert foncé et le rouge.

À Romont, le PDC a logiquement perdu des plumes, après la sortie rocambolesque de l’ancien syndic Dominique Butty. Cet imbroglio a profité au PLR, qui récupère un siège supplémentaire et totalise le plus grand nombre de suffrages. Pour ce qui est de la répartition, trois partis ont deux sièges au Conseil communal: le PLR, le PS et le PDC. Trois couleurs se détachent donc dans le chef-lieu de la Glâne: le bleu, le rouge et l’orange.