Carnaval de Rio : «À chaque fois, j’ai envie de pleurer et ça me donne la chair de poule»

Faste, fantaisie et émotions ont marqué les premiers défilés du mythique carnaval, dimanche.

Du retour à l’enfance à l’incarnation de la mort: les 70’000 spectateurs massés dans le sambodrome de Rio sont passés dimanche, par toutes les émotions lors de la première des deux nuits de défilés des écoles de samba, point d’orgue du carnaval le plus célèbre de la planète. Certains chars somptueux et démesurés ont évoqué les souvenirs d’enfance, avec notamment un manège à l’ancienne suspendu à trois mètres de haut pour ouvrir le défilé de l’école Grande Rio.

Sur les chevaux roses, pas d’enfants, mais des cavaliers intrépides en costumes dorés qui ne craignent pas le vertige, sous un ciel illuminé par les étincelles envoyées dans les airs par les chars. Quelques mètres plus loin, des danseurs arborent des costumes en barbe à papa plus vrais que nature, jusqu’à en donner l’eau à la bouche. Plus tôt dans la soirée, l’école Imperio Serrano avait ouvert le bal, avec un immense char aux têtes de dragons saillantes.