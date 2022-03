Football – A Chicago, Shaqiri est redevenu indispensable

Parti de Lyon pour le Chicago Fire il y a un peu moins d’un mois, le Xherdan Shaqiri y a été titularisé à trois reprises en ce début de saison de Major League Soccer. Chaque fois, le Bâlois a joué tout le match et c’est tout sauf anodin. Car la dernière fois qu’il avait disputé trois rencontres d’affilée, c’était en mai 2018. Il portait les couleurs de Stoke City, qui fonçait vers la relégation en Premier League. Depuis, entre son transfert dans un Liverpool, où il n’était que le 4e ou 5e choix et ses blessures récurrentes, «XS» n’avait plus connu tel enchaînement.

Ce week-end, après deux nuls vierges de but contre Miami et Orlando, le Chicago Fire de l’international suisse âgé de 30 ans a gagné sa 1re partie en 2022. Les Illinoisais ont battu DC United (2-0) dans leur Audi Field, devant 13’795 spectateurs, grâce à des buts d’Ivanov et de Bornstein. Pas de Xherdan Shaqiri au tableau d’affichage donc, mais une influence sur le jeu qui grandit, à en croire les statistiques, un élément peut-être plus important en Amérique du Nord qu’en Europe.