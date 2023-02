Election : A Chypre, participation élevée pour un scrutin présidentiel serré

Election : À Chypre, participation élevée pour un scrutin présidentiel serré

Selon les sondages à la sortie des urnes, le diplomate Nikos Christodoulides arriverait en tête mais sans majorité absolue, ce qui ouvrirait la voie vers un second tour dans une semaine.

Les Chypriotes ont voté nombreux dimanche lors d’un scrutin présidentiel serré, préoccupés par les scandales de corruption et l’inflation galopante sur leur île divisée depuis près d’un demi-siècle.

«Nous ne savons pas où va l’avion»

Selon les sondages à la sortie des bureaux de vote publiés par plusieurs médias chypriotes grecs, le diplomate Nikos Christodoulides arriverait en tête mais sans majorité absolue, et un second tour devrait se tenir le 12 février. La participation a atteint environ 72%, légèrement plus élevée que lors de la dernière élection présidentielle en 2018, selon les premiers chiffres officiels publiés après la fermeture des bureaux à 18h00 (17h en Suisse).