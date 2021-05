Journée de la bonne action - A cinq ans, elle est déjà une héroïne

Le faux pas, puis la chute

Il fait froid, très froid, ce samedi 20 mars 2021, vers onze heures du matin. La bise souffle sur le village. Cathy Leschaud et Sarra rentrent à pied de la pharmacie. Elles empruntent des escaliers menant au temple, situé sur une colline. Afin de retrouver la chaleur du foyer, elles accélèrent. «Nous avons un peu pressé le pas », raconte Cathy Leschaud. « C’est comme ça que je me suis fait un croche-pied». La sexagénaire chute. «J’ai voulu me retenir avec les mains, mais en tombant je me suis fait un uppercut.» Elle s’ab î me le menton, le genou et le nez, mais se redresse.

Malgré la situation, elle garde la tête froide

Sarra est déjà très inquiète, mais est clairvoyante. Elle sait que sa grand-mère ne se sent pas bien. Alors, elle veut prendre les devants. «Elle a dit : je vais chercher papy à la maison », explique Cathy Leschaud. « Je lui ai répondu : non, non, on monte les escaliers, il y a un petit banc, on va s’y assoir cinq minutes.» Arrivée en haut des marches, Cathy Leschaud s’assied et tombe inconsciente, la tête renversée. Sarra a peur pour sa grand-mère, mais réussit à contrôler ses émotions. «J’ai dit : mamie, mamie ! J’ai essayé de la réveiller. Mais elle ne bougeait pas», raconte la fillette. Loin de paniquer ou de se pétrifier, elle descend la colline au pas de course, en appelant au secours.