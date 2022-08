Football: A Compesières, Carouge a traîné une mi-temps

Un autre rythme

Mais Etoile Carouge n’est pas supérieur hiérarchiquement parlant pour rien. Et les hommes de Thierry Cotting ont su accélérer après la pause, là où tout devenait plus compliqué pour un Compesières fatigué et moins précis dans ses interventions. A l’image de ce but contre-son-camp venu après un centre de Vieira pour le 2-0 dès la 48e. Et après plusieurs ratés, Usman Simbakoli allait pouvoir enfin se débloquer, inscrivant un triplé (53e, 61e, 76e).