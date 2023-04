Sécurité: A contre-courant, la Confédération n’interdit pas TikTok à son personnel

La liste ne cesse de s’allonger. Après la France , le Parlement européen , le Parlement britannique , ou encore le gouvernement australien , de nombreux états bannissent l’installation et l’utilisation de TikTok sur les téléphones de leur personnel. Les États-Unis cherchent même une voie pour interdire le réseau social tout court, qui est soupçonné de permettre un espionnage chinois, pays où il est basé.

La Chancellerie fédérale, elle, a décidé de ne pas aller vers une interdiction. Comme le note le « Tages-Anzeiger », elle mise sur la responsabilité individuelle et appelle à la prudence, notamment lors de l’installation de l’application, qui ne devrait être menée que si «elle est vraiment nécessaire sur le téléphone utilisé dans le cadre du travail». De plus, les autorisations accordées à l’app devraient être tenues au strict minimum.

Pas seulement TikTok

Selon la Chancellerie, les membres du personnel qui accèdent à leurs mails, contacts ou intranet via leur téléphone privé le font via des applications spéciales, type «profil professionnel» du téléphone, cantonnant les données pro à un environnement séparé et protégé des autres applis installées sur les appareils.