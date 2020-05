Jeux vidéo

A contrecoeur, «Fortnite» débarque sur le Play Store

L'éditeur Epic Games a jeté l'éponge face à Google en rendant enfin disponible son populaire jeu dans la boutique du géant du web.

«Après 18 mois à faire tourner Fortnite en dehors du Google Play Store, nous en sommes venus à un constat simple: Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, par le biais de mesures techniques et commerciales», selon un communiqué d'Epic Games relayé par le site The Verge. L'éditeur évoque «des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictifs avec les fabricants et les transporteurs, les relations publiques de Google qualifiant les logiciels sources tiers de logiciels malveillants, et de nouveaux efforts tel que Google Play Protect pour bloquer totalement les logiciels obtenus en dehors de la boutique Google Play».