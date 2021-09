Danemark : À Copenhague, quatre zones pourront être interdites aux délinquants la nuit

La capitale danoise a une vie nocturne intense. Pour assurer l’ordre, des espaces ont été délimités avec une particularité: un délinquant y sera persona non grata.

La vie nocturne est censée devenir plus sûre à Copenhague.

Situées dans des quartiers animés de la capitale (630’000 habitants intra-muros), elles ont été définies après l’entrée en vigueur, début juillet, d’une loi permettant d’interdire à certains délinquants d’entrer, pendant un maximum de deux ans, dans tous les débits de boissons et certaines rues avec une forte concentration de bars, entre minuit et 5h du matin.

«Les zones de vie nocturne sont en vigueur à partir du 14 septembre», a indiqué la police dans un courriel à l’AFP. Ces zones, qui regroupent des petits espaces dans quelques rues sur quelques milliers de mètres carrés, «vont permettre de rendre plus sûre la vie nocturne et les rues de Copenhague, pour les victimes de violence et pour tout le monde», avait justifié, en juillet, le ministre de la Justice, Nick Haekkerup.