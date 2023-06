Danemark: A Copenhague, une bonne bière permet de pimenter les séances de yoga

Tapis improvisé

Coincés sur une bande de bitume, entre une piste cyclable et un bras de mer, sous un soleil printanier, la centaine d’amateurs ont amené leur tapis ou en improvisent un avec des vêtements. Ici, pas besoin d’être un sportif confirmé, mais seulement de faire preuve de bonne volonté.

Venue avec une amie, Charlotte Mahaffey, une hôtesse de l’air de 50 ans, admire l’enthousiasme de tous. «Tout le monde s’y met et veut essayer, même s’ils n’ont peut-être jamais fait de yoga auparavant. Je ne suis pas une experte en yoga, mais j’essaie de faire de mon mieux et de boire en même temps», s’amuse-t-elle.

Une fin de soirée arrosée a donné l’inspiration

Dans la patrie de Carlsberg, l’un des plus gros brasseurs du monde, la bière est partie intégrante de la culture. C’est lors d’une fin de soirée arrosée qu’Anne Lund a lancé l’idée, il y a quatre ans, avec un ami propriétaire d’une microbrasserie, qui offre les canettes à chaque séance.

«J’adore le yoga, mais j’aime aussi la vie et aller bien», dit-elle, notant que si des séances similaires existent à travers le monde, elle est la seule à instruire le beer yoga au Danemark. Avec son cours, qui rassemble hommes et femmes de tout âge, elle souhaite «que les gens se sentent bien, qu’ils rient et qu’ils vivent une expérience agréable».