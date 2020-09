Suisse : À coups de millions, Nestlé s’attaque au travail des enfants

La multinationale helvète injecte chaque année 40 millions de francs dans un programme pour éradiquer le travail d’enfants dans sa chaîne d’approvisionnement du cacao. La problématique reste cependant d’actualité.

Chaque année, le groupe veveysan achète 400’000 tonnes de cacao pour ses confiseries et autres produits chocolatés, dont la très grande majorité provient de la Côte d’Ivoire et du Ghana, a expliqué Darrell High, lors d’une table ronde. Le chef du «Plan Cacao» de Nestlé a indiqué que «la plupart (des plantations) sont tenues par de petits agriculteurs, qui possèdent autour de trois hectares, et c’est cela qui entraîne un certain nombre d’enjeux».