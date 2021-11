Industrie pétrolière – A court de dollars, le Sri Lanka doit fermer l’unique raffinerie du pays

Industrie pétrolière : À court de dollars, le Sri Lanka doit fermer l’unique raffinerie du pays

L’usine de Sapugaskanda a fermé pour la première fois depuis sa construction en 1969, faute de devises pour payer les importations de brut, a annoncé lundi, le ministre sri lankais de l’Énergie.

L’usine de Sapugaskanda, seule installation de ce type sur l’île, a fermé car elle ne peut plus payer les importations de brut à raffiner à cause d’une pénurie de devises étrangères a annoncé le gouvernement.

«Lorsque nous raffinons le brut à Sapugaskanda, nous obtenons 37% de mazout de chauffage, 19% de carburant d’aviation et seulement 43% d’essence et de diesel», a-t-il déclaré aux journalistes. «Il n’y a pas de forte demande de mazout et de carburant d’aviation, il est donc préférable d’importer de l’essence et du diesel raffinés qui sont très demandés.»