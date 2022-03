Pologne – A court d’ouvriers ukrainiens, le secteur du bâtiment est en panne

Pologne : À court d’ouvriers ukrainiens, le secteur du bâtiment est en panne

Des milliers de travailleurs ukrainiens installés en Pologne sont rentrés au pays pour défendre leur patrie face aux Russes. Résultat: la branche de la construction manque de main-d’œuvre.

Avant le déclenchement de la guerre, le bâtiment employait plus de 480'000 étrangers. Parmi eux, quatre sur cinq étaient Ukrainiens. Environ un quart des Ukrainiens sont repartis chez eux pour défendre leur pays.

«Je n’ai plus un seul employé ukrainien», tous restent dans leur pays qui se bat contre l’invasion russe, déclare Szymon Janiewski, patron d’une petite entreprise de bâtiment, à Varsovie. Depuis le début de l’agression, le 24 février, «tout le monde dans le secteur a le même problème de main-d’œuvre, des travailleurs ukrainiens», souligne cet homme d’une quarantaine d’années, à la tête de sa société baptisée «Culture supérieure du bâtiment».

Certes, la Pologne a accueilli en un mois près de 2,2 millions de réfugiés d’Ukraine fuyant les combats, mais il s’agit essentiellement de femmes, enfants et personnes âgées. Plus de 300’000 Ukrainiens bénéficiaient d’un permis de séjour en Pologne avant l’invasion russe, selon les données officielles, mais leur nombre réel était estimé à environ 1,5 million.

«Des citoyens ukrainiens, des hommes, ont abandonné leur lieu de travail en Pologne et sont repartis défendre leur patrie», a indiqué à la radio Jedynka, la ministre polonaise de la Famille et des Affaires sociales, Marlena Malag. Aussi «les employeurs signalent-ils que certains secteurs risquent de manquer de main-d’œuvre», a-t-elle reconnu.

Le secteur du bâtiment semble le plus touché. «Avant le déclenchement de la guerre, la branche employait 1’370’000 personnes, toutes professions confondues, dont plus de 480'000 étrangers. Parmi eux, quatre sur cinq étaient Ukrainiens», indique Jan Stylinski, président de l’Association des employeurs du bâtiment. Selon les estimations de son organisation, environ un quart des Ukrainiens sont repartis chez eux depuis le début de la guerre.

«Ils étaient les piliers de mon entreprise»

«Ils étaient dix et ils constituaient les piliers de ma boîte», regrette Szymon Janiewski. «C’était une équipe avec laquelle j’ai travaillé depuis quatre ans, je les ai formés à mes standards et on s’entendait très bien.» Depuis un mois, il doit faire appel à des sous-traitants.