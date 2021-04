Talent prometteur à l’école de ballet national de Cuba, Alexis ne compte pas lâcher sa passion lorsqu’il est obligé de déménager avec sa famille en Floride. Doc aux airs de «Billy Elliott», « Cuban Dancer » explore la rigueur du ballet et le déracinement à travers un personnage joyeux et beau comme un dieu. ***

Ce film de Roberto Salinas fait partie de la sélection de Visions du Réel , qui se déroulera du 15 au 25 avril, en ligne principalement. Mais, grâce à l’annonce du Conseil fédéral mercredi, qui autorise la réouverture des cinémas dès ce lundi 19 avril, certains films de la sélection seront en plus projetés sur GRAND ÉCRAN! Cela dans des cinémas de la ville de Nyon, à partir du 22 avril. En attendant les précisions qui seront tout bientôt sur le site du festival, on vous propose quatre autres films alléchants qui sont au programme.

Des New-Yorkais de tout genre, tous âges, toutes races, classes sociales ou préférences sexuelles naviguent sur les sites de rencontre. Rien de neuf, d’autant que la pandémie a boosté le phénomène. Mais par un procédé habile, l’écran de l’ordinateur étant comme une vitre interposée entre la caméra et les «chercheurs», nous voyons ces derniers scruter les profils. Et finalement s’interroger sur eux-mêmes. Une sympathique traversée du miroir, entre humour, conseils et confidences. ***