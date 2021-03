Aldridge et les Spurs, la fin

Les San Antonio Spurs et le pivot vétéran LaMarcus Aldridge se sont mis d’accord pour arrêter leur aventure commune et lui permettre de rebondir dans une nouvelle équipe en NBA, a déclaré mercredi, l’entraîneur texan, Gregg Popovich.

Après six ans dans le Texas, Aldridge, dont la moyenne est de 13,7 points et 4,5 rebonds par match cette saison, devrait intéresser plus d’une équipe ambitieuse. A commencer par les Lakers et Miami, deux clubs à la recherche d’un pivot.