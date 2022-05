Conflit: A Davos, des Ukrainiens exposent les «crimes de guerre russes»

«Nous espérons que justice sera faite»

La docteure Oksana Kyrsanova a fait le voyage jusqu’à Davos pour témoigner sur ses derniers jours dans l’hôpital de Marioupol, sans chauffage ni médicaments. «On nous amenait de petits enfants dans des conditions très critiques, et on ne pouvait pas les aider.» Autre moment éprouvant: le décès d’une femme enceinte. «Pouvez-vous imaginer comment mettre dans un sac noir une jeune femme et un bébé? C’était le jour le plus horrible», se rappelle-t-elle au bord des larmes.