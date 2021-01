WEF : A Davos, la mise en garde contre le «nationalisme vaccinal»

Faisant écho à l’affliction de l’OMS due à l’accaparement des vaccins par les pays les plus riches, le président sud-africain, qui paiera 2,5 fois plus cher que l’UE, a tapé du poing sur la table.

«Les pays riches du monde accaparent ces vaccins. Nous les appelons à mettre à disposition les doses excédentaires commandées et thésaurisées», a-t-il déclaré via un message vidéo depuis Pretoria adressé au sommet de Davos, qui se déroule sous un format virtuel cette année.

Cet appel fait écho à des avertissements répétés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) contre le «nationalisme vaccinal». Le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait appelé les pays riches à ne pas «couper la file» et mettre à disposition des pays pauvres leurs doses excédentaires par le biais du mécanisme Covax, pour un accès équitable aux vaccins.

10% de la population africaine

Pretoria deux fois plus cher

Officiellement le pays le plus touché du continent, l’Afrique du Sud paiera ses premiers vaccins, acquis par le biais de négociations directes entre le gouvernement et le laboratoire AstraZeneca, 2,5 fois plus cher que les pays de l’Union européenne.