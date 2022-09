Jura: A Delémont, c’est la guerre des fusibles

Jura : À Delémont, c’est la guerre des fusibles

L’éclairage public de la ville subit, depuis quelques jours, la «rébellion des étoiles». Des anonymes débranchent les fusibles des lampadaires et signent leur acte d’un petit mot, appelant à éteindre les lumières pour économiser l’électricité.

Les Services industriels dénoncent une pratique dangereuse, au potentiel d’économie négligeable, relate RFJ. Dans un communiqué, ils expliquent qu’une réflexion globale sur ce thème est menée depuis plusieurs années et que, «si des lumières restent allumées, c’est bien parce qu’elles répondent à un impératif de sécurité, tant pour les piétons que pour les usagers de la route». Ils rappellent aussi le danger qu’il y a à «manipuler les équipements électriques des lampadaires pour enlever les fusibles» et appellent les activistes de cette «rébellion des étoiles» à cesser ces déprédations et avertissent qu’une plainte sera déposée.