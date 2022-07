Jura : A Delémont, «par conscience écologique», les autorités ont banni les feux d’artifice

Dans la capitale du canton du Jura, la Fête nationale sera célébrée sans spectacle pyrotechnique cette année. «Le Conseil communal de Delémont a décidé d’abandonner le traditionnel feu d’artifice tiré à l’occasion du 1er Août par conscience écologique et dans un souci de préservation du climat et de l’énergie», informe Le Quotidien Jurassien. «Il s’agit surtout de protéger les animaux sauvages et domestiques ainsi que l’environnement des nuisances que cela engendre», explique la commune dans Le journal du Jura. L’évènement sera célébré avec notamment «des animations pour petits et grands et un apéritif offert à la population». Les autorités delémontaines invitent la population à se passer d’engins pyrotechniques car «les pompiers ne seront pas mobilisés».