Genève: A demi-nu, il sonne à la porte, «un objet pointu» à la main

Il y a des réveils plus difficiles que d’autres et celui de Julie*, ce jeudi, est à ranger au rang des levers cauchemardesques. La sonnette de son entrée a retenti peu avant 7h. «J’ai regardé par le judas et je n’ai vu qu’un oeil… celui de la personne derrière la porte; clairement, elle ne voulait pas que je la voie, rembobine la trentenaire. Je n’ai évidemment pas ouvert.»