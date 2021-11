House of Gucci – A destin dingue, film dingue

«Le dernier duel», «House of Gucci»… Automne faste, pour le cinéaste de 83 ans! Alors que Ridley Scott travaille sur un biopic de Napoléon Bonaparte avec Joaquin Phoenix et Jodie Cormer, il prévoit ensuite de tourner la suite de «Gladiator». Et l’Américain ne compte pas se reposer ensuite, puisqu’il prépare deux séries basées sur deux de ses plus gros succès: «Alien» et «Blade Runner»!