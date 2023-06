À deux ans, le petit-fils de Mayweather est prêt

L’arbitre Kenny Bayless a mis fin au combat au 6e round, avant que le ring ne soit envahi. Gotti a refusé le verdict et s’est rué sur Mayweather, déclenchant une bagarre générale qui s’est étendue dans la FLA Live Arena, avec des vidéos montrant des combats sur le ring, mais également parmi les spectateurs et en coulisses. Pas certain que ce soir-là on ait montré le bon exemple au petit KJ Meezy.