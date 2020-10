Présidentielle américaine : À deux semaines de l’élection, Trump enchaîne les meetings

Le président américain, à la traîne dans les sondages, s’est rendu lundi en Arizona avant de se diriger vers la Pennsylvanie mardi.

Deux semaines jour pour jour avant l’élection présidentielle, Donald Trump poursuit son marathon de meetings de campagne en se rendant mardi dans l’État-clé de Pennsylvanie, au lendemain du début du vote anticipé dans le plus important d’entre eux, la Floride.

Lundi, c’est dans l’Arizona, autre État très convoité, qu’il est allé promettre la «prospérité» s’il l’emportait face à son rival démocrate Joe Biden. Et, a encore répété celui qui dit être complètement rétabli du Covid-19, la pandémie de coronavirus touche à sa fin. «Les vaccins arrivent», a-t-il lancé à la foule venue l’accueillir à Tucson. «Et nous allons revenir à une vie normale».

Le président républicain, dont la gestion de la pandémie est très critiquée, est à la traîne dans les sondages au niveau national et dans la plupart des États décisifs pour l’élection. Mais il est au coude-à-coude avec Joe Biden dans les études d’opinion en Floride, où dès lundi matin, de nombreux électeurs masqués ont fait la queue, à la mairie de Miami Beach par exemple, pour voter par anticipation.

«Idiots»

Dans un échange téléphonique avec des membres de son équipe de campagne, le président s’en est pris une nouvelle fois au docteur Anthony Fauci, membre très respecté de sa propre cellule de crise sur le coronavirus. Les gens «en ont marre d’entendre Fauci et tous ces idiots», a-t-il lancé, alors que la pandémie a fait plus de 220’000 morts aux États-Unis.

Le candidat démocrate n’a eu lui aucun rendez-vous public à son agenda, consacrant la journée, selon des médias américains, à la préparation du dernier débat télévisé, prévu jeudi. C’est la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, qui a fait le déplacement en Floride, renouant avec la campagne de terrain quatre jours après l’avoir suspendue en raison de cas de coronavirus dans son entourage. Elle s’est rendue à Orlando et Jacksonville pour appeler à participer à ce vote en personne à l’avance.

Le vote anticipé est scruté avec une attention particulière cette année, tant il continue de battre des records, donnant parfois lieu à de longues files d’attente dans les États où il a démarré. À J-15, plus de 29 millions d’Américains à travers le pays ont déjà voté par courrier ou en personne, ce qui pourrait représenter à ce stade près d’un cinquième de la participation totale, selon l’organisation indépendante Elections Project.

Les démocrates ont appelé à voter à l’avance, comme mesure de précaution en raison de la pandémie. En face, le camp Trump dénonce, sans preuves à l’appui, une démarche susceptible de «truquer» les résultats, et promet que ses électeurs se déplaceront eux en masse le 3 novembre pour faire mentir les sondages le donnant battu.

Bataillons d’avocats

Donald Trump a déjà multiplié les rassemblements de campagne en Floride, remportée en 2016 et qu’il ne peut se permettre de laisser basculer cette année. Il a resserré l’écart dans les intentions de vote à la faveur de deux études d’instituts réputés plus favorables aux républicains: Joe Biden n’a plus qu’une avance de 1,4 point en moyenne, contre +4,5 il y a douze jours.