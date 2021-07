Golf - À deux semaines des JO Valenzuela se cherche

Getty Images via AFP

La Sud-Coréenne Jeongeun Lee a pris la tête de l’Evian Championship de golf, comptant pour le circuit LPGA, à l’issue du 2e tour vendredi, devançant les Thaïlandaises Pajaree Anannarukarn et Ariya Jutanugarn grâce à une carte record de 61.

Morgane Metraux à un coup du cut

La Lausannoise Morgane Metraux a réussi à faire mieux que la Genevoise. Mais son score de 144 (73 et 71) ne lui permettra pas non plus de prendre le départ samedi pour le troisième tour. Pour passer le cut, il aurait fallu jouer en 143.