Bienne (BE) : A deux sur une moto avec un sac rempli de drogues

Les deux individus ont été repérés par la police car ils roulaient sur un véhicule avec une plaque modifiée.

200 pilules thaïes

Le sac jeté a pu être retrouvé et le véhicule saisi. La plaque d’immatriculation modifiée avait été volée et le conducteur n’avait pas de permis de conduire. Un test rapide de dépistage de drogue s’est révélé positif. Le passager était par ailleurs recherché pour une peine de prison. Quant au sac, il contenait divers stupéfiants, dont plusieurs grammes d’ecstasy, du crystal meth, de la cocaïne, des amphétamines et plus de 200 pilules thaïes.